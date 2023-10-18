«Всегда кто-то уходил». Хамзин отреагировал на новость о возможном закрытии Bellator

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин высказался по поводу информации о том, что промоушен Bellator в скором времени будет закрыт.

«Это нормально. Всегда кто-то уходил, кто-то приходил. Появился тот же PFL, который громко заявил о себе. Конечно, у Bellator не было топовых бойцов, с которыми теперь могут просто разорвать контракт. Не очень хорошо это. Чем больше организаций, тем лучше. Было бы три топовых американских промоушена – PFL, Bellator и UFC. Все же мы знаем, что в UFC тяжело попасть. Но где-то потеряли, где-то нашли», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.