Мухаммад Наимов: Махачев – это универсал, его не победить без подготовки

Боец UFC из Таджикистана Мухаммад Наимов высказался по поводу россиянина Ислама Махачева перед его поединком с австралийцем Александром Волкановски.

«Думаю, Волкановски может удивить – он крепкий парень. Но я знаю, что взять поединок на коротком уведомлении против такого бойца, как Махачев – это риск. Думаю, Волкановски рассчитывает на свой удар и не закладывается на пять раундов.

Махачев – универсал: стойка, партер, борьба со стойки, проходы. Он очень опасный боец и достойный чемпион. Без подготовки ты не победишь Ислама. Но это чисто моё мнение. Обычно я ошибаюсь: говорю, что победит один, а выигрывает другой. Кто хорошо готовился, то и победит. У Ислама был хороший длинный лагерь. Он начал тренироваться в Дагестане с хорошими борцами. Алекс же ещё и перенёс операцию на руке. Не знаю, смог ли он нормально потренироваться после неё», — приводит слова Наимова «РБ Спорт».

Волкановски – самый смелый боец UFC. Это сложно отрицать: