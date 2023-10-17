«У него уже есть оправдание». Василевский сделал прогноз на реванш Махачева с Волкановски

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о поединке Ислама Махачева и Александра Волкановски, который пройдёт 21 октября на UFC 294. Напомним, Волкановски заменил перед боем Чарльза Оливейру.

«В целом, бой хороший и интересный. Многие говорят, что Махачеву будет легко, потому что Волкановски выходит на коротком уведомлении, но я думаю, что это не так. Возможно, Алекс даже лучше себя будет чувствовать, чем в первом бою. Часто так бывает, когда ты без полного лагеря выходишь спонтанно. Это может в лучшую сторону для него сказаться, потому что не было чрезмерных нагрузок, не было психологического давления какого-то. Плюс у него сразу есть такое оправдание в виде короткого уведомления. То есть психологически ему легче. Бой будет очень конкурентным, Волкановски очень опасен в стойке, но если Махачев навяжет ему переводы и контроль, то не думаю, что Алекс сможет победить. Процентов на 90 уверен, что Ислам заберёт. Скорее всего, будет что-то похожее на первый бой», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.