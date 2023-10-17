Василевский высказался о предстоящем дебюте Шары Буллета в UFC

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился ошиданиями от предстоящего дебюта Шары Буллета в UFC. Напомним, Буллету предстоит поединок с бразильцем Бруно Силвой.

«Интересно посмотреть на Шару. У него соперник — выходец из М-1, наделал там много шуму в своё время. Не знаю, что за это время произошло с Силвой, но в М-1 он выглядел очень неплохо. Плюс для Шары это дебют, так что будет интересно», — заявил Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Всего на счету Буллета 11 поединков в смешанных единоборствах, и во всех он победил. Поединок с Бруно Силвой состоится 21 октября в рамках UFC 294, главным боем которого станет встреча Ислама Махачева и Александра Волкановски.