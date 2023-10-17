Канело ответил на слова Макгрегора о том, что он нанёс по Мейвезеру больше ударов

Мексиканский боксёр Сауль Альварес, известный по прозвищу «Канело», ответил на заявление Конора Макгрегора, который оставил комментарий под хайлайтом боксёрского поединка мексиканца и непобеждённого Флойда Мейвезера.

«Это было одно из величайших выступлений в профессиональном боксе. Я нанёс больше ударов по Флойду, чем Канело. Хотелось бы сделать ещё попытку», — написал Мейвезер в своих социальных сетях.

«Мне понадобится лишь одна рука в поединке с тобой, и мне не придётся наносить так много ударов», — ответил Альварес на своей странице.

Бой между Канело и Мейвезером состоялся в сентября 2013 года. Победу согласно судейскому решению одержал Мейвезер. Четырьмя годами позднее, Мейвезер праздновал победу над Макгрегором техническим нокаутом в 10-м раунде.