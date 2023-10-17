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Дацик — о Романкевиче: самый сильный лоу-кикер, хорошо бьёт левый боковой и левый крюк

Дацик — о Романкевиче: самый сильный лоу-кикер, хорошо бьёт левый боковой и левый крюк
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Российский боец Вячеслав Дацик высказался о своём ближайшем сопернике Петре Романкевиче. Напомним, Дацик и Романкевич встретятся 27 октября на турнире по ММА в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Поединок Дацика и Романкевича пройдёт в формате «три раунда по три минуты».

«Самый сильный лоу-кикер. Очень хорошо бьёт левый боковой, сильный левый крюк. Поэтому тренеры меня мучают, чтобы я держал защиту, чтобы не принимал все на калган, как я люблю. Ну, надеюсь, я не забуду про защиту, а если приму удар на калган, то выдержит мой калган», — приводит слова Дацика «РЕН ТВ».

В своём последнем бою Вячеслав Дацик оказался сильнее британца Оли Томпсона на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В первом раунде судья остановил бой и зафиксировал победу Дацика в результате технического нокаута.

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