Фрэнк Уоррен возмутился тем, что WBA не приняла жалобу по итогу боя Усика и Дюбуа

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы тяжеловеса Даниэля Дюбуа, высказался о решении WBA отклонить рассмотрение жалобы в отношении рефери, который в пятом раунде остановил бой Дюбуа и Александра Усика. Напомним, судья посчитал, что удар пришёлся Усику ниже пояса.

«Разочарован тем, что нашу жалобу даже не рассмотрели. То, с чем они вернулись, даже не касается этой проблемы. Мы жаловались, что рефери не дал конкретных инструкций обоим боксёрам, а также на то, что он предоставил почти 4 минуты Усику, чтобы передохнуть, даже когда тот был готов возобновить бой после удара, который не был ударом ниже пояса. Мы будем обжаловать это решение», — сказал Уоррен в интервью Youtube-каналу Boxing Social.

Поединок Усика и Дюбуа завершился в девятом раунде победой украинца техническим нокаутом.