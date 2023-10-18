Алджамейн Стерлинг высказался по поводу реванша Махачева с Волкановски

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг поделился ожиданиями по поводу предстоящего реванша между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Я считаю, что реванш между Волкановски и Махачевым будет отличным. Александр приносит боль своим соперникам, и все знают, что он прекрасен в этом. Я жду отличный бой. Уверен, он будет опасен для обоих», – сказал Стерлинг для YouTube-канала Meta MMA.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.