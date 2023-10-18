Хабиб — о замене Волкановски на Оливейру: теперь Махачев более мотивирован

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу подготовки россиянина Ислама Махачева к поединку с Александром Волкановски.

«По правде говоря, Ислам провёл отличную подготовку. За сто дней до поединка Ислам начал тяжело тренироваться, и сегодня у нас был последний день тяжёлых спаррингов. Вся тяжёлая работа окончена.

Волкановски отличается от Чарльза Оливейры, и да, мы собираемся кое-что изменить, но наша цель остаётся прежней. Та же цель, то же место, но теперь Ислам более мотивирован. У него гораздо больше мотивации. Он воин, и когда выходит в клетку, всегда устраивает битву. Не имеет значения, как там глубоко – он готов погрузиться на самую глубину», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале UFC.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски: