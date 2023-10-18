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Волкановски хочет провести трилогию с Махачевым

Волкановски хочет провести трилогию с Махачевым
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 70 кг) Алекс Волкановски признался, что собирается выйти на трилогию с россиянином Исламом Махачевым.

«Трилогия с Махачевым? Да, я думаю, это отличная идея, но многое будет зависеть от него, потому что ему трудно гонять вес и он говорит о том, что хочет перейти в полусреднюю весовую категорию. Если он решит остаться, мы сделаем это. В любом случае в лёгком дивизионе для меня есть много потрясающих боёв, и я в восторге от этого. Было бы неплохо подраться с Джастином Гэтжи, но трилогия с Исламом важна для моего наследия», — приводит слова Волкановски MMAJunkie.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.

Волкановски – самый смелый боец UFC. Это сложно отрицать:

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