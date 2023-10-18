Шон О'Мэлли оставил прогноз на реванш Махачев — Волкановски на турнире UFC 294

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

«Волкановски рубится чертовски мощно, и он знает, что у него нет 25 минут в запасе. Если он говорит: «У меня есть 15 минут, или меня прикончат», то это опасный ублюдок. Примерно так я и подходил к бою со Стерлингом.

Но он может быть не настолько хорош в плане физики, потому что принял этот бой на коротком уведомлении. Поэтому Ислам имеет всё, чтобы победить. Думаю, что он завершит бой досрочно, — приводит слова О'Мэлли Middle Easy.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.