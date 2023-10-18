«Я его финиширую». Мокаев высказался о поединке с Эллиоттом на UFC 294

Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев высказался по поводу предстоящего поединка с Тимом Эллиоттом.

«Я думаю, что он смотрел на меня свысока. Он считает, что я молод, что меня слишком превозносят, но мой послужной список говорит сам за себя. И когда он выйдет в клетку и почувствует мою мощь, мои приёмы, мою защиту, он поймёт, что недооценил меня. Так случалось с моим каждым соперником.

У этих ребят есть опыт, но у меня есть голод. Я хочу стать чемпионом. Я знаю, что Тим Эллиотт не хочет быть чемпионом. Я слушал одно из его интервью, он сказал: «Если я проиграю этот бой, я уйду в BKFC». Я такой: «Что ты имеешь в виду? Если я проиграю этот бой?» Вы никогда не услышите от меня такого. Ему 36 лет, он уже устал от этой игры. Но я его не недооцениваю. Но я побью этого парня. Я его финиширую», — приводит слова Мокаева Sportskeeda.