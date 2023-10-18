Махачев: Волкановски принял бы бой и на трёхдневном уведомлении, он — крепкий орешек

Российский боец Ислам Махачев, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, высказался по поводу своего соперника Александра Волкановски.

«Принял бы Волкановски бой на трёхдневном уведомлении? Думаю, принял бы. Я считаю его настоящим чемпионом, крепким орешком, который будет драться вне зависимости от того, как тяжело ему будет. Думаю, сумма, которую запросил Александр, была бы совершенно иной», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.