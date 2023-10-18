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«Когда дело доходит до драки, ты всегда сбегаешь». Канело обратился к Макгрегору

«Когда дело доходит до драки, ты всегда сбегаешь». Канело обратился к Макгрегору
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Мексиканский боксёр Сауль Альварес, известный по прозвищу Канело, ответил на очередной выпад ирландца Конора Макгрегора в социальных сетях.

«Сауль, ты сырая курица. Я оттопчу связки от твоего колена. Мне даже не потребуются руки, чтобы тебя прикончить. Я отпинаю тебя до розового цвета, будто ты слишком много времени провёл на солнце, ха-ха, веснушчатая задница. Увидимся и посмотрим», — написал Макгрегор.

«Ты ведёшь себя как ребёнок. У тебя длинный язык и ты прекрасно знаешь, как говорить гадости, но как только дело доходит до драки, ты всегда сбегаешь», — ответил на это мексиканец.

Перепалка спортсменов началась после того, как Макгрегор оставил язвительный комментарий под хайлайтом боксёрского поединка мексиканца и непобеждённого Флойда Мейвезера.

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