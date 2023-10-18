Махачев: этот поединок с Волкановски будет совершенно иным

Российский боец Ислам Махачев, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, рассказал, что второй поединок с Александром Волкановски пройдёт по другому сценарию, нежели первый.

«Все оппоненты опасны. Если ты дашь им работать, любой из топов может стать опасным. Дал ли я поработать Волкановски в первом бою? Думаю, да, бой пошёл не по плану. Сейчас мы внесли коррективы, и этот поединок будет совершенно иным», — сказал Махачев во время общения с журналистами на медиадне.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.