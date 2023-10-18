Шара Буллет рассказал, как пройдёт его дебют в UFC

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал, как пройдёт его дебютный бой в UFC с бразильцем Бруно Силвой.

«Не хочу делать резких заявлений. Я всё-таки народный чемпион и буду держать марку. Скажу так: у меня пуля, а пули бывают бронебойные, так что, может, моя шаровая молния по нему ударит и ему некуда будет деться. Как минимум 15 минут в бою у меня есть, чтобы сделать его пробиваемым. Посмотрим, как эти 15 минут пройдут. Это интересно и мне, и зрителям.

Я не выбирал соперника. Мне UFC дал его, а я ни секунды не думал, потому что искал своего шанса. Долго находился в Таиланде, и как только предоставилась возможность, решил с UFC все моменты, сразу принял этого соперника. Могу отправить вам скрин переписки, где мне Али Абдель-Азиз скинул соперника, а я даже не посмотрел его боёв и сказал: «Вперёд. Я готов», – приводит слова Магомедова Metaratings.