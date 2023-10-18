«Это геноцид». Хабиб Нурмагомедов отреагировал на удар по палестинской больнице
Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов высказал мнение о том, что удар по госпиталю в секторе Газа, при котором погибли сотни человек — это геноцид.
«Бомбить больницу, полную детей, — не путь к миру. Это — геноцид», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.
17 октября арабские СМИ сообщили, что в ходе ударов, нанесенных израильскими ВВС по центральным районам города Газа, часть ракет попала на территорию больницы.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.
Ранее Нурмагомедов поддержал палестинцев в начавшемся конфликте с Израилем.
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