Боец ММА рассказал, как распределяются гонорары в смешанных единоборствах

Боец ММА Артур Пронин рассказал, каким образом распределяются гонорары в смешанных единоборствах.

«Примерный расклад. Фиксированный гонорар — 100 тысяч рублей. 20% — менеджеру, если он сделал бойца. 10% — если просто нашёл бой уже готовому бойцу. По обстоятельствам 10/20/50% — тренеру. 10–20% — на подготовку: медицина, массажи, питание, бани, спортпит, иногда экипировка. Плюс спарринг-партнёрам — 5–10%, но это, как правило, не в России, а, например, в клубе American TopTeam», — приводит слова Пронина Legalbet.

Артур Пронин начал свою карьеру в ММА в 2014 году. За это время он провёл 27 боёв, в которых одержал 20 побед и потерпел семь поражений.