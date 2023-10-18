Коди Гарбрандт узнал имя следующего соперника

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт и его 37-летний соотечественник Брайан Келлехер проведут бой 17 декабря на UFC 296 в Лас-Вегасе.

В последних семи боях у бывшего чемпиона UFC две победы и пять поражений. Предыдущий поединок Гарбрандт завершил победой над Тревином Джонсом на UFC 285 в Лас-Вегасе 4 марта 2023 года.

Брайан Келлехер в своём последнем бою потерпел поражение. Это случилось на турнире UFC on ESPN 38. Тогда американец уступил Марио Баутисте сабмишеном.