Коди Гарбрандт узнал имя следующего соперника
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт и его 37-летний соотечественник Брайан Келлехер проведут бой 17 декабря на UFC 296 в Лас-Вегасе.
В последних семи боях у бывшего чемпиона UFC две победы и пять поражений. Предыдущий поединок Гарбрандт завершил победой над Тревином Джонсом на UFC 285 в Лас-Вегасе 4 марта 2023 года.
Брайан Келлехер в своём последнем бою потерпел поражение. Это случилось на турнире UFC on ESPN 38. Тогда американец уступил Марио Баутисте сабмишеном.
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