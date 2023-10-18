Махачев готов страховать бой Эдвардса и Ковингтона на UFC 296

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал, что он будет готов страховать титульный поединок между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном на UFC 296.

«Я поеду на этот бой. Если UFC предложит подстраховать, можно с командой сесть и подумать. Почему бы и нет? Вес гонять особо не надо. Форма хорошая, просто поддержать её, и всё», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Напомним, Махачев в ближайшие выходные встретится с австралийцем Александром Волкановски в титульном поединке лёгкого веса. Это будет второй бой между спортсменами. Чимаев на этом же турнире встретится с Камару Усманом.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.

Ислам Махачев — король Абу-Даби. В ОАЭ он неуязвим: