Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев готов страховать бой Эдвардса и Ковингтона на UFC 296

Махачев готов страховать бой Эдвардса и Ковингтона на UFC 296
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал, что он будет готов страховать титульный поединок между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном на UFC 296.

«Я поеду на этот бой. Если UFC предложит подстраховать, можно с командой сесть и подумать. Почему бы и нет? Вес гонять особо не надо. Форма хорошая, просто поддержать её, и всё», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Напомним, Махачев в ближайшие выходные встретится с австралийцем Александром Волкановски в титульном поединке лёгкого веса. Это будет второй бой между спортсменами. Чимаев на этом же турнире встретится с Камару Усманом.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.

Ислам Махачев — король Абу-Даби. В ОАЭ он неуязвим:

Материалы по теме
Махачев — любимчик UFC? С наследника Хабиба сдувает пылинки даже глава лиги
Махачев — любимчик UFC? С наследника Хабиба сдувает пылинки даже глава лиги
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android