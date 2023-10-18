«Он знает, что может пострадать». Шара Буллет сказал, как сложится бой с Силвой

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о предстоящем поединке с бразильцем Бруно Силвой, который состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я уверен в своей ударке. Многие ударники начинали бороться со мной. Бруно Силва не исключение. Он начнёт бороться и навязывать свою работу, потому что знает, что в перестрелке со мной может пострадать.

Он должен навязать тягучий бой, чтобы мы оба устали. Думаю, он станет прижимать к клетке, будет стараться меня перевести. Наверняка он подучил пару приёмов джиу-джитсу. У всех моих соперников была одна программа – повалить меня и задушить. Когда у них не получалось, их программа ломалась, а план «Б» стоять в стойке оказывался печальным», — приводит слова Магомедова издание «РБ Спорт».