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Махачев объяснил, почему просит отца не приезжать на его бои

Махачев объяснил, почему просит отца не приезжать на его бои
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев объяснил, почему не хочет, чтобы его отец присутствовал на боях.

«Мои братья приехали. Отец, дяди не приезжают, потому что я сам прошу, чтобы не приезжали. Когда старшие приезжают, нужно уделять внимание, но сейчас очень тяжело этим заниматься, из-за этого я сам прошу, чтобы из старших не приезжали», — сказал Махачев на пресс-конференции перед турниром UFC 294.

Напомним, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) Ислам Махачев проведёт реванш с обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) австралийцем Алексом Волкановски, согласившимся выступить на коротком уведомлении после отказа от поединка бразильца Чарльза Оливейры.

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