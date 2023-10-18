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Камару Усман назвал свой любимый бой в карьере

Камару Усман назвал свой любимый бой в карьере
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман назвал своё любимое выступление в профессиональной карьере.

«Большинство не может угадать, какой мой бой является любимым. Первый бой с Масвидалем? Нет, это первый бой с Ковингтоном. Большинство скажет, что это самый опасный бой, который у меня был.

Этот бой был невероятным вызовом, в нём было нечто первобытное. Я ни о чём не думал и ни о чём не переживал. Я вложил свою душу в этот бой. Не было ничего, что отвлекло бы меня в тот вечер. После мне сказали, что я пропустил много ударов, но это был самый весёлый бой, который у меня был. И я осознавал, что таких моментов будет немного», — сказал Усман на пресс-конференции.

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