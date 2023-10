Результаты взвешивания турнира Ural FC 4 в Перми

В Перми состоялась официальная процедура взвешивания участников бойцовского вечера от промоушена Ural FC.

Предварительный кард:

промежуточный вес до 74 кг, 3 раунда (К-1): Маммад Амралиев (73,05) vs Артём Швецов (73,6);

промежуточный вес до 65 кг, 6 раундов (Бокс): Али Рахмонов (64,6) vs Михаил Малков (64,95);

тяжёлый вес, 4 раунда (Бокс): Хусанхон Баратов (108) vs Алексей Голуб (98,3);

полусредний вес, 3 раунда (К-1): Седрик де Кейсмакер (75,85) vs Александр Гельвих (76);

тяжёлый вес, 4 раунда (Бокс): Сурат Гараев (98) vs Дамил Шарафутдинов (126,5);

первый средний вес, 8 раундов (Бокс): Бохромджон Фозилов (69,9) vs Павел Сосулин (69,9).

Главный кард:

промежуточный вес до 84 кг, 4 раунда (Бокс): Алиреза Ганбари (82,6) vs Юрий Рябой (82,9);

средний вес, 3 раунда (К-1): Юри де Соуза (85,8) vs Сергей Пономарёв (85,8);

полутяжёлый вес, 3 раунда (К-1): Бубакер Эл Бакури (90,2) vs Валерий Бизяев (90,5);

тяжёлый вес, 4 раунда (Бокс): Нидаль Бикири (116) vs Кирилл Сидельников (122,9);

лёгкий вес, 10 раундов (Бокс): Эндер Луцес (61,2) vs Альберт Батыргазиев (61,2).

Основной кард международного турнира Ural FC в прямом эфире будет показан на телеканале «Матч ТВ», начало трансляции – в 18:30 мск. Остальные поединки будут показаны в социальных сетях Ural FC.