Усик: никогда не принимаю похвалу, она может тебя обмануть

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) высказался об отношении к похвале боксёрской общественности в свой адрес.

«Когда в мою сторону идёт похвала, я её тушу и не хочу её слушать, потому что похвала может сделать тебя уязвимым, похвала может сделать тебя слабее, она раскрывает тебя, раздевает тебя. Она делает тебя мягким. Для моей жизни, для меня лично это не очень хорошо, поэтому я стараюсь благодарить, но я её не принимаю. Похвала может тебя обмануть», — сказал Усик на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Усик досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа.

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