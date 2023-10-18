Тренер Махачева объяснил, почему Ислам был готов к замене соперника на UFC 294

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, объяснил, почему его подопечный не беспокоится из-за замены бразильца Чарльза Оливейры на австралийца Алекса Волкановски в преддверии турнира UFC 294.

«Исламу всё равно, поэтому мы способны изменить план в любой момент. Мы можем менять его столько раз, сколько захотим, потому что Ислам – универсал. У него есть всё. Он владеет боксом, борьбой, джиу-джитсу и самбо.

Поэтому нас не волнует, как мы будем готовиться. Он готов дать отпор любому, кто войдёт в клетку», — приводит слова Мендеса издание MMAJunkie.

Ранее в интервью Мендес сказал, сможет ли Ислам досрочно победить Волкановски.

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