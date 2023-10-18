Усик: как Нганну сможет бахнуть по гиганту, у которого за плечами 20 лет бокса?

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о предстоящем боксёрском поединке между британцем Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

«Для Тайсона Фьюри это булка с маслом, и я говорю это с точки зрения бокса. И когда люди говорят, что Нганну может бахнуть, и прилетит… Да, может, но как, если мы говорим о двухметровом гиганте, у которого за плечами 20 лет в боксе?

У парня нет ни одного поединка в качестве боксёра. Да, он чемпион UFC, крутой, никто не говорит про него ничего. Он чемпион мира, но UFC – не бокс. И я сто процентов уверен, что Тайсон Фьюри победит, не особо напрягаясь», — сказал Усик на своём YouTube-канале.