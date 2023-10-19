Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Усик заявил, что будет присутствовать на бое Фьюри — Нганну

Александр Усик заявил, что будет присутствовать на бое Фьюри — Нганну
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что посетит поединок обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри и камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Да, я буду там. Я буду в Саудовской Аравии, чтобы воочию увидеть этот бой. Раскрутка выглядит круто. Ну это шоу! Для людей это шоу, профессиональные спортсмены понимают это», — сказал Усик на своём YouTube-канале.

Фьюри не выступал с декабря, когда в добровольной защите титула победил техническим нокаутом в десятом раунде соотечественника Дерека Чисору.

Нганну в последний раз проводил бой на турнире по смешанным единоборствам UFC 270, состоявшемся в январе 2022 года, где победил единогласным судейским решением француза Сириля Гана.

Материалы по теме
Усик: как Нганну сможет бахнуть по гиганту, у которого за плечами 20 лет бокса?

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну впервые лицом к лицу:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android