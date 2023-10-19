Александр Усик заявил, что будет присутствовать на бое Фьюри — Нганну

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что посетит поединок обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри и камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Да, я буду там. Я буду в Саудовской Аравии, чтобы воочию увидеть этот бой. Раскрутка выглядит круто. Ну это шоу! Для людей это шоу, профессиональные спортсмены понимают это», — сказал Усик на своём YouTube-канале.

Фьюри не выступал с декабря, когда в добровольной защите титула победил техническим нокаутом в десятом раунде соотечественника Дерека Чисору.

Нганну в последний раз проводил бой на турнире по смешанным единоборствам UFC 270, состоявшемся в январе 2022 года, где победил единогласным судейским решением француза Сириля Гана.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну впервые лицом к лицу: