Усик рассказал, как удалось достичь соглашения о бое с Тайсоном Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал о завершающей стадии переговоров с командой обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри.

«Мы уже давно вели переговоры с Саудовской Аравией. И уже после поединка [с Дюбуа] мы встретились с представителями Саудовской Аравии и с представителями той компании, которая организует поединок Фьюри и Нганну, и я, моя команда подписала с ними контракт о сотрудничестве. А с Тайсоном Фьюри у них есть свой контракт. Понятно, что у них есть цель свести нас в одном великом бою», — сказал Усик на своём YouTube-канале.

Ранее стало известно, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе может состояться в конце года. Также сообщается, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.

«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри: