Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик рассказал, как удалось достичь соглашения о бое с Тайсоном Фьюри

Усик рассказал, как удалось достичь соглашения о бое с Тайсоном Фьюри
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал о завершающей стадии переговоров с командой обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри.

«Мы уже давно вели переговоры с Саудовской Аравией. И уже после поединка [с Дюбуа] мы встретились с представителями Саудовской Аравии и с представителями той компании, которая организует поединок Фьюри и Нганну, и я, моя команда подписала с ними контракт о сотрудничестве. А с Тайсоном Фьюри у них есть свой контракт. Понятно, что у них есть цель свести нас в одном великом бою», — сказал Усик на своём YouTube-канале.

Ранее стало известно, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе может состояться в конце года. Также сообщается, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.

Материалы по теме
Усик: как Нганну сможет бахнуть по гиганту, у которого за плечами 20 лет бокса?
Материалы по теме
$ 200 млн для Цыгана и два боя подряд? Что известно про поединок Фьюри — Усик
$ 200 млн для Цыгана и два боя подряд? Что известно про поединок Фьюри — Усик

«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android