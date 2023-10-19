Александр Усик: думаю, мне очень мало осталось в большом спорте

Украинский боксёр Александр Усик рассказал, что задумывается о возможном завершении карьеры.

«Каждый день я думаю о боксе, карьере, которая еще на хорошей стадии. У меня есть желание, я хочу тренироваться, хочу боксировать. Но будем реалистами, я думаю, мне очень мало осталось в большом спорте.

Я это для себя говорю, потому что действительно я подхожу к тому моменту, когда нужно задумываться о другом виде деятельности, которым ты будешь заниматься после завершения своей профессиональной карьеры, – приводит слова Усика ua.tribuna.com.

Ранее Усик рассказал о завершающей стадии переговоров с командой обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри. Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе может состояться в конце года.

Материалы по теме Усик рассказал, как удалось достичь соглашения о бое с Тайсоном Фьюри

Усик угостил Чисору бананами в раздевалке