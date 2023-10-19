Умар Нурмагомедов: жду возвращения Петра Яна в гонку за пояс

Российский непобеждённый боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов дал комментарий по поводу своего соотечественника Петра Яна.

«Я не хочу говорить про Петра Яна. Не списываю его со счетов, он один из топовых спортсменов. Сейчас говорить, что у него нет ментальности… Может быть, есть какие-то вещи, которые только он и его близкие знают. Он должен вернуться, как минимум. Может очень многих побить, жду его возвращения в гонку за пояс. Говорить, что у него проблемы с ментальностью, будет неправильно с моей стороны», — приводит слова Нурмагомедова Metaratings.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC Fight Night 221, Ян проиграл единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. Поражение стало для 30-летнего россиянина четвёртым в последних пяти боях.

В марте 2021 года Ян уступил дисквалификацией американцу Алджамейну Стерлингу, лишившись титула. Реванш состоялся спустя год, и на этот раз россиянин проиграл раздельным решением. Ян вернулся в клетку в октябре, сразившись со звёздным американским проспектом Шоном О’Мэлли, и по итогам трёх раундов снова проиграл раздельным решением.

Пётр Ян с сыном провёл утреннюю тренировку: