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Эдди Хирн назвал боксёра, который может стать следующим соперником Канело

Эдди Хирн назвал боксёра, который может стать следующим соперником Канело
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Британский промоутер Эдди Хирн предположил, что Дэвид Бенавидес, которому 26 ноября предстоит провести бой против Деметриуса Андраде, стал бы хорошим оппонентом для Сауля Альвареса, также известного как Канело. Помимо прочего, Хирн отметил, что состоявшиеся боксёры, в частности Джермелл Чарло, выходят на поединки ради гонорара.

«Если смотреть на Канело, то вы должны понять, откуда исходят настоящие проблемы. Бенавидес против Андраде — это хороший бой. Ожидаю, что Бенавидес остановит его, и, когда он это сделает, думаю, что он будет претендовать на бой с Канело Альваресом, и я считаю, что в этот момент Канело примет бой.

Думаю, что бой будет настолько важен, что он примет его, и я не считаю, что он боится Дэвида Бенавидеса. Канело никого не боится и будет драться со всеми. Конечно, сделка должна быть выгодной, но он в любом случае с ним подерётся.

Посмотрите на Чарло. Я бы сказал, что он проиграл позорно, но это неуважение к бойцу. Он получил $ 8–10 млн. и не пытался выиграть бой, не так ли? Поэтому нужны молодые, голодные бойцы, которые желают вступить в бой», — сказал Хирн в интервью fighttime.com.

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