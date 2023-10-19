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Махачев — Волкановски 2: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Махачев — Волкановски 2: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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В Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294, главным поединком которого станет противостояние российского чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева и обладателя титула в полулёгком весе Александра Волкановски. Событие пройдёт в субботу, 21 октября.

Поединок между Махачевым и Волкановски будет транслироваться на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало трансляции — в 21:00 мск. «Чемпионат» также будет вести онлайн-трансляцию, в которой будут освещены все бои в рамках мероприятия.

Бой между россиянином и австралийцем будет реваншем. Их первый поединок состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Махачева это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Он одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 294, но тот выбыл из-за травмы. Волкановски согласился заменить Оливейру на коротком уведомлении.

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