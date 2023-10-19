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Источник: Дариуш станет соперником Царукяна на UFC Fight Night 223

Источник: Дариуш станет соперником Царукяна на UFC Fight Night 223
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Определился следующий соперник российского бойца смешанных единоборств Армана Царукяна. Согласно сообщению UFC Unfiltered, на UFC Fight Night 233, который пройдёт на стадионе «Муди-Центр» в Остине, штат Техас, соперником Царукяна станет его конкурент по лёгкой весовой категории UFC американец Бенеил Дариуш.

Предстоящий поединок станет для Царукяна десятым в промоушене. На его счету восемь побед и два поражения. Последний победный бой россиянин провёл в июне 2023 года против бразильца Жоакима Силвы, в котором оказался сильнее соперника техническим нокаутом в третьем раунде.

34-летний Дариуш является ветераном промоушена. Свой последний бой, прошедший на UFC 289, он проиграл бывшему чемпиону дивизиона Чарльзу Оливейре.

Поединок Царукяна и Дариуша состоится в ночь на 2 октября, главным боем вечера станет поединок Кевина Гастелума и Шона Брэди.

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