Источник: Дариуш станет соперником Царукяна на UFC Fight Night 223

Определился следующий соперник российского бойца смешанных единоборств Армана Царукяна. Согласно сообщению UFC Unfiltered, на UFC Fight Night 233, который пройдёт на стадионе «Муди-Центр» в Остине, штат Техас, соперником Царукяна станет его конкурент по лёгкой весовой категории UFC американец Бенеил Дариуш.

Предстоящий поединок станет для Царукяна десятым в промоушене. На его счету восемь побед и два поражения. Последний победный бой россиянин провёл в июне 2023 года против бразильца Жоакима Силвы, в котором оказался сильнее соперника техническим нокаутом в третьем раунде.

34-летний Дариуш является ветераном промоушена. Свой последний бой, прошедший на UFC 289, он проиграл бывшему чемпиону дивизиона Чарльзу Оливейре.

Поединок Царукяна и Дариуша состоится в ночь на 2 октября, главным боем вечера станет поединок Кевина Гастелума и Шона Брэди.