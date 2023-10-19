Махачев: Абу-Даби — это мой второй дом

Российский боец Ислам Махачев, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, высказался по поводу Абу-Даби, где он в ближайшие выходные проведёт поединок с австралийцем Александром Волкановски.

«Абу-Даби — это мой второй дам. Я уже много раз здесь бился. Я знаю, что люди будут меня здесь поддерживать», — сказал Махачев для YouTube-канала UFC.

Бой между россиянином и австралийцем будет реваншем. Их первый поединок состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Махачева это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Он одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 294, но тот выбыл из-за травмы. Волкановски согласился заменить Оливейру на коротком уведомлении.