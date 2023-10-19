Джон Джонс поддержал Махачева перед поединком с Волкановски

Чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный американец Джон Джонс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поддержал россиянина Ислама Махачева перед титульным поединком с Александром Волкановски.

«Желаю тебе всего наилучшего, дорогой», — написал Джонс в социальных сетях.

Бой между россиянином и австралийцем будет реваншем. Их первый поединок состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Махачева это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Он одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 294, но тот выбыл из-за травмы. Волкановски согласился заменить Оливейру на коротком уведомлении.