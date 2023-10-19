Известный российский боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян рассказал о том, что он приедет в Абу-Даби, чтобы поддержать своих соотечественников на турнире UFC, который состоится в ближайшие выходные.
Пётр Ян приедет поддержать российских бойцов в Абу-Даби
Основной кард:
Ислам Махачев – Александр Волкановски (чемпионский бой в лёгком весе);
Камару Усман — Хамзат Чимаев (средний вес);
Магомед Анкалаев — Джонни Уокер (полутяжёлый вес);
Икрам Алискеров — Варлей Алвес (средний вес);
Саид Нурмагомедов — Муин Гафуров (легчайший вес).
Предварительный кард:
Тим Эллиотт — Мухаммад Мокаев (наилегчайший вес);
Мохаммад Яхья — Тревор Пик (лёгкий вес);
Джавид Башарат — Виктор Генри (легчайший вес);
Абу Азайтар — Седрик Дюма (средний вес);
Майк Бриден — Аншул Джубли (лёгкий вес);
Натаниэль Вуд — Мухаммад Наимов (полулёгкий вес);
Виктория Дудакова — Джин Ю Фрей (женский минимальный вес);
Шарабутдин Магомедов – Бруно Силва (средний вес).
В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC Fight Night 221, Ян проиграл единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. Поражение стало для 30-летнего россиянина четвёртым в последних пяти боях.
В марте 2021 года Ян уступил дисквалификацией американцу Алджамейну Стерлингу, лишившись титула. Реванш состоялся спустя год, и на этот раз россиянин проиграл раздельным решением. Ян вернулся в клетку в октябре, сразился со звёздным американским проспектом Шоном О’Мэлли и по итогам трёх раундов снова проиграл раздельным решением.