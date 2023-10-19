Финалист PFL Касанганай: спасибо UFC, что забраковали меня, теперь я получу $ 1 млн

Импа Касанганай, которому предстоит встретиться в финале PFL с Джошем Сильвером, рассказал, что рад тому, что не присоединился к промоушену UFC и сейчас имеет возможность получить $ 1 млн.

«Я помню, как был в зале в Атланте, посмотрел на своего тренера и сказал: «Слава богу, UFC меня забраковал». Я был так счастлив. Мужик, что за ситуация. Там было сложно драться, все мои друзья чувствуют себя там хорошо. Люблю всех, кого знаю в организации, и не имею ничего против. Я просто рад за себя, потому что кто знает, когда бы я получил бой за $ 1 млн или что-то в этом диапазоне», — приводит слова Касанганая Overtime Heroics.

Финал PFL состоится в ночь на 24 ноября 2023 года в Вашингтоне. Напомним, последним боем для Касанганая в UFC стал поединок против Хоакина Бакли, которому он проиграл нокаутом во втором раунде.