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Махачев: надеюсь, Ковингтон победит Эдвардса, потому что я хочу закрыть ему рот

Махачев: надеюсь, Ковингтон победит Эдвардса, потому что я хочу закрыть ему рот
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Российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в лёгкой весовой категории, ответил на многочисленные реплики Колби Ковингтона в свой адрес. Напомним, Ковингтону предстоит провести титульный бой против Леона Эдвардса на UFC 296.

«Надеюсь, Ковингтон выиграет пояс, потому что хочу встретиться с ним лицом к лицу и заткнуть ему рот. Он слишком много болтает и говорит вещи, которые не соответствуют действительности. Я сказал, что хочу подняться в полусредний вес, потому что мечтаю подраться за второй пояс, а он говорит, будто я не хочу драться с ним. Хочу размазать этого парня, потому что тогда я войду в историю», – приводит слова Махачева портал Yahoo Sports.

Ближайшим соперником Махачева станет Александр Волкановски, который заменил Чарльза Оливейру. Их бой станет главным событием UFC 294, который пройдёт 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

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