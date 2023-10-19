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Махачев: не помню, чтобы Волкановски кого-то нокаутировал

Махачев: не помню, чтобы Волкановски кого-то нокаутировал
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Российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в лёгкой весовой категории, высказался по поводу своего соперника Александра Волкановски.

«Я не помню, когда Алекс кого-то нокаутировал. Он хочет попытаться оказать на меня давление. Он хочет заставить меня задуматься об этом. Мне всё равно. Каждый, кто выходит в клетку, хочет меня нокаутировать, но я их всех останавливаю», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Бой между россиянином и австралийцем будет реваншем. Их первый поединок состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Махачева это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Он одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 294, но тот выбыл из-за травмы. Волкановски согласился заменить Оливейру на коротком уведомлении.

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