Умар Нурмагомедов высказался по поводу возможного дебюта Махачева в полусреднем весе

Боец UFC Умар Нурмагомедов высказался по поводу возможного дебюта Ислама Махачева в полусреднем весе.

«Руки и ноги Камару Усмана и Ислама Махачева не сильно отличаются, если поставить обоих спортсменов рядом. Тот же Александр Волкановски и Макс Холлоуэй. Физические различия мало о чём говорят. Особую роль играет ментальность бойца. Бывает, что спортсмен очень сильный, в зале борется с олимпийцами. А в клетке не может пройти в ноги.

Ты вместе со всем залом кричишь ему: «Проходи в одну ногу, в две он не даст зайти». А он не проходит. У некоторых спортсменов пропадает уверенность, когда с первого раза не получается провести приём. Ментальность имеет огромное значение. У Хабиба как-то спросили, что он сделает, если ему не дадут пройти в ногу. Он ответил, что будет проходить тысячу раз – до тех пор, пока не повалит. Вот это уверенность в себе, это очень важно», – приводит слова Нурмагомедова Metaratings.