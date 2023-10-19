Ислам Махачев рассказал, как намерен завершить поединок с Алексом Волкановски

Российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в лёгкой весовой категории, рассказал, как он намерен завершить поединок с Алексом Волкановски.

«Он не хочет раннего исхода, попытается драться все пять раундов. И мы проведём лучшую битву. В первом бою было много вопросов. Сейчас я буду искать возможность для нокаута», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Бой между россиянином и австралийцем будет реваншем. Их первый поединок состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Махачева это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Он одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 294, но тот выбыл из-за травмы. Волкановски согласился заменить Оливейру на коротком уведомлении.