Ислам Махачев: все знают, что Алекс Волкановски хочет только денег

Российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в лёгкой весовой категории, поделился мнением о мотивации Александра Волкановски, который станет его следующим соперником.

«О, ребята, Алекс снова рядом со мной. Всё поменялось. Все знают, что ты хочешь только денег. Все знают, зачем он здесь — только ради денег. Пока я здесь, он не станет чемпионом моего дивизиона. У меня много оппонентов, которые хотят драться со мной. Но я дал Волкановски шанс», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, бой Махачева и Волкановски станет главным поединком UFC 294, который пройдёт 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). В первой очной встрече Махачев одержал победу согласно судейскому решению. Волкановски сейчас заменил бразильца Чарльза Оливейру, который ранее снялся с боя.