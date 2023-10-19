Волкановски: Махачев знает, что я не сдамся. Постараюсь выиграть нокаутом

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 70 кг) Алекс Волкановски высказался по поводу предстоящего поединка с россиянином Исламом Махачевым.

«Я надеюсь на свои навыки. Махачев знает, что я не сдамся. Уверен, что являюсь одним из лучших бойцов. Я готов выйти и показать отличное представление. Не могу рассчитывать на победу по очкам, поэтому постараюсь выиграть нокаутом», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.

Волкановски – самый смелый боец UFC. Это сложно отрицать: