Махачев: я хотел реванш. Закончу все разговоры после этого боя

Российский боец UFC Ислам Махачев, которому предстоит провести бой-реванш с Александром Волкановски, поделился своей мотивацией, рассказав о ходе их предыдущего поединка.

«Я хотел реванш. В прошлый раз я бил его четыре раунда и дал ему шанс только в пятом раунде. Но предстоящий бой будет другим. Я закончу все разговоры после этого боя», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, бой Махачева и Волкановски станет главным поединком вечера на UFC 294, который пройдёт 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ. В первом поединке, состоявшемся на UFC 284 Махачев одержал победу единогласным судейским решением. Предстоящий поединок станет для Махачева 15 в UFC, в 14 он одерживал победы и лишь раз проиграл Адриано Мартинсу в 2015 году.