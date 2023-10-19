Волкановски: Ислам рассчитывает на поддержку родных стен, а я — на навыки

Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски поделился мнением о том, как на их бой с Исламом Махачевым повлияет то, что местом проведения был выбран Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

«Уважаю Махачева и отдаю ему все почести. Но я тренировался — у меня нет другого выбора. Я выйду в клетку и сделаю всё, что нужно. Ислам рассчитывает, что его здесь поддержат родные стены. А я рассчитываю только на свои навыки», — сказал Волкановки на пресс-конференции.

Титульный бой Махачева и Волкановски станет главным событием UFC 294. Напомним, ранее бойцы противостояли друг другу в начале 2023 года на UFC 284, победителем той встречи согласно единогласному судейскому решению стал российский боец.