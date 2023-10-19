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Махачев: Волкановски не согласился бы на бой со мной, если бы на кону был его пояс

Махачев: Волкановски не согласился бы на бой со мной, если бы на кону был его пояс
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Российский боец UFC Ислам Махачев, которому предстоит провести бой-реванш против Александра Волкановски, считает, что австралиец не стал бы выходить на поединок с ним, если бы на кону был его пояс в полулёгком весе.

«Мне нужен любой бой. Но решения принимаю не я. Решение принимает Дана. Могу ли я встретиться с Белалом? Мне нужен только бой за пояс.

Что Волк теряет, когда выходит на бой? Это я всем рискую. Они дают ему деньги, он дерётся на мой пояс. Если бы ему сказали поставить свой титул на кон, он бы не согласился на поединок.

Мы не в одинаковых позициях. Он уже мне проиграл и ничего не теряет. Ему дали чек и он приехал. Если бы я был в таком положении как он, 100% поступил бы так же», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Бой между россиянином и австралийцем будет реваншем. Их первый поединок состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Махачева это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Он одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 294, но тот выбыл из-за травмы. Волкановски согласился заменить Оливейру на коротком уведомлении.

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