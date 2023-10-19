Волкановски: после того, как заберу пояс у Махачева, хочу подраться с Топурией

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 70 кг) Алекс Волкановски рассказал о своём желании провести поединок с Илией Топурией.

«Я очень хочу провести бой с Топурией в январе. Надеюсь, что буду активен после того, как заберу пояс у Ислама», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.

Волкановски – самый смелый боец UFC. Это сложно отрицать: