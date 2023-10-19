Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски: после того, как заберу пояс у Махачева, хочу подраться с Топурией

Волкановски: после того, как заберу пояс у Махачева, хочу подраться с Топурией
Комментарии

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 70 кг) Алекс Волкановски рассказал о своём желании провести поединок с Илией Топурией.

«Я очень хочу провести бой с Топурией в январе. Надеюсь, что буду активен после того, как заберу пояс у Ислама», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.

Волкановски – самый смелый боец UFC. Это сложно отрицать:

Материалы по теме
Махачев: Волкановски не согласился бы на бой со мной, если бы на кону был его пояс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android