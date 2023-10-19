Дана Уайт выразил уважение Махачеву и Волкановски за назначение боя

Президент UFC Дана Уайт рассказал о причинах, по которым он назначает бои, приведя в пример предстоящий поединок россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски.

«Я хочу делать бои, которые интересны людям. Алекс вышел на коротком уведомлении, Ислам принял этот бой. Такое случается нечасто. Уважение этим парням», — сказал Уайт на пресс-конференции перед боем.

Поединок Махачева и Волкановски станет главным событием турнира UFC 294, который пройдёт 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ. Напомним, ранее эти бойцы встречались в поединке в начале 2023 года, тогда победу единогласным судейским решением одержал российский боец.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию пресс-конференции, посвящённой бою Махачева и Волкановски.