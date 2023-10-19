Артур Бетербиев раскрыл, какой у него вес в межсезонье и почему

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев рассказал, что в межсезонье его вес, как правило, составляет 85-87 кг. По словам Бетербиева, с таким весом ему комфортно проводить тренировочные занятия.

«Обычно в межсезонье мой вес в районе 85-87 кг. В таком весе комфортно жить и тренироваться в своё удовольствие, чтобы поддерживать форму. Я много работаю с железом, поэтому мне необходим запас мощности, чтобы не было травм. Вот сегодня поднял в общей сложности пять тонн. С маленьким весом это было бы сложно сделать. Ну а за два месяца подготовки к бою я плавно вхожу в нужный вес», — написал Бетербиев на своей странице в социальных сетях.

Артур Бетербиев: когда скучно бегать, смотрю свои бои: